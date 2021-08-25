كشفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض أن غير المطعمين بلقاحات كورونا أكثر عرضة بـ30 مرة لدخول المستشفيات بسبب مضاعفات الإصابة مقارنة بالملقحين. ووفق «فوكس نيوز» الأمريكية (الأربعاء)، أكدت الدراسة التي أجرتها المراكز على أكثر من 43 ألف إصابة بكوفيد-19 في مدينة لوس أنجليس بين مايو ويوليو الماضي أن معدلات دخول المستشفى بين غير الملحقين أعلى بنسبة 30.2 مرة من معدلاتها بين الملقحين. وقالت مديرة المركز روشيل والينسكي في بيان أمس: «اللقاحات هي أفضل وسيلة للسيطرة على هذا الوباء، فإذا كنت ممن لم يتلقوا التطعيم فأنت من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في ظل انتشار السلالات الجديدة من الفايروس وخصوصا دلتا».