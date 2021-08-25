على وقع صيف الرياض، عزف الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة بنغمة الـ40 درجة مئوية، عنوانها «يوم مشمس» جاد على الأمير بساعة ونصف «مذهلة.. تملاه بالأسئلة»، بعد انقطاع الكهرباء في عز نهار صيفي تشهده الرياض مليء بـ«العجب العجاب».

العتب الممزوج بالتهكم، دفع ابن مساعد إلى ساحة «العصفور الأزرق»، ليبث شكواه وما يجول في خاطره، موجها كلماته لشركة الكهرباء بـ«أريحيته» المعهودة، إذ غرد صباح اليوم (الأربعاء) بقوله: «الحقيقة وقت أكثر من رائع تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من ساعة حتى الآن الأعزاء في شركة الكهرباء شكراً للطفكم البالغ».

ولم تمر لحظات حتى تفاعل حساب «العناية بالمشتركين» التابع للشركة السعودية للكهرباء، إذ رد بقوله: «يسعد صباحك سمو الأمير عبدالرحمن، نأمل تزويدنا برقم الجوال لإجراء اللازم»، ليضيف في رد على أحد المغردين بقوله «في حال وجود صيانة يتم إشعار المشترك عبر رسالة نصية على الجوال المسجل بالنظام»، ليتفاعل الأمير عبدالرحمن مع هذا الرد بقوله: «أخي العزيز العناية بالمشتركين أنا لم تصلني رسالة نصية على الجوال المسجل مما يعني أن الانقطاع ليس بسبب الصيانة وكذلك سددت الفاتورة في وقتها ولم أتأخر وبلغت عن الانقطاع ولازال الوضع على ما هو عليه فليتك أخي العزيز (العناية بالمشتركين) تعتني بالمشتركين جزاك الله خيرا.. ذبحنا الحر».

الأريحية التي بدا عليها الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بثت حالة متباينة بين الفكاهة والتذمّر بين أوساط متابعيه، الذين شاركوه الهمّ ذاته، ممازحة تارة، وشكوى من ذات الحال جراء الانقطاع في الخدمة لدى البعض تارة أخرى، إذ رد أحد المغردين على شكوى الأمير ممازحا إياه بقوله: «هذي توديعة الصيف بطريقتهم الله يحفظك.. اليوم دخول نجم سهيل»، ليتفاعل معه الأمير بـ«إيموجي» ضاحك قائلا: «الله يحييه».

موجة الانتقاد الساخر التي اجتاحت «تويتر»، ضاعف جذوتها الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد إعلان عودة التيار، إذ قال: «عادت الكهرباء بحمد الله.. شكراً رغم معاناة الساعة ونصفها»، ملاطفا متابعيه وموجها كلماته لهم بقوله: «الأحبة المتابعين شكراً للدعم المعنوي خفف عني.. عن إذنكم بروح آخذ المكيف بالحضن.. يا طيب راس اللي اخترعه».