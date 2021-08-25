كشفت الفنانة المصرية منى زكي لأول مرة أن والدها بكى حين علم برغبتها الزواج من زميلها الفنان أحمد حلمي، وتوقع أنها لن تكمل معه مشوار حياتها كونه صغيراً وإمكاناته متواضعة. وقالت زكي خلال مقابلة مع برنامج «صاحبة السعادة» مساء (الإثنين): «نوى والدي أن يضيق عليه في مسألة الشبكة، لكنه تراجع وتعاطف مع ظروفه المادية، ثم اختلق مشكلة يوم عقد القران غير أن تدخل جدتي أتم العقد على خير». وتابعت: «علاقتي بوالدي خاصة جدا ومنحني الكثير من الحنان». وعن لقائها بحلمي، قالت: «التقينا أول مرة بمكتب المنتج محمد فوزي وشعرت وقتها أن دمه ثقيل، إلا أن صداقتنا استمرت فاكتشفت أنه طيب ونبيل ومثقف».