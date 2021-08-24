استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح (الثلاثاء)، منسوبي مكتب صحيفة «عكاظ» بالمنطقة، يتقدمهم المشرف العام على المكتب الإقليمي محمد فالح الشهراني.وأكد الأمير أن مهنة الصحافة باقية ومتجددة ومتطورة مع الوقت، حتى لو اختلفت وتنوعت منصات النشر، مشيرا إلى أن صحيفة «عكاظ» تعد من المنصات العريقة، وخرَّجت عدداً من الرموز المتميزة إعلامياً، ونتمنى لها ولكافة الصحف ووسائل النشر السعودية كل تقدم وتميز ونجاح». لافتا إلى تميز الإعلام السعودي في مختلف المجالات، وسيره بخطى ثابتة لخدمة الوطن والمجتمع وقبلها خدمة التوجهات التي تنتهجها القيادة في التنمية والمنجزات ورسم صورة ذهنية مميزة عن هذه البلاد، وقال: «كل الشكر لكافة المسؤولين في وزارة الاعلام والجهات التشريعية المتخصصة على ما يقدم من تسهيلات ودعم للصحفيين»وأشاد أمير الشرقية بجهود الصحافة لإيصال الحقيقة للمجتمع، مشدداً على أهمية ألا تطغى ثقافة السبق الصحفي على جودة المحتوى الإعلامي ومصداقيته ورصانته، مع الحرص على الموازنة بين مفاهيم جذب القراء، عبر العناوين المشوقة والمهنية الإعلامية أثناء نقل الأخبار، والموضوعية والمصداقية في الطرح الإعلامي. وقال: «من المهم الحرص على عدم التسرع بنشر الأخبار المثيرة للجدل دون التأكد من المعلومة، واستكمال كافة بيانات ومحاور المحتوى المقدم ليشمل كافة الآراء، حتى لا نصل لمحتوى مضر للوطن والمجتمع، خاصة أن الفضاء الإعلامي لم يعد مقيداً بمساحة جغرافية محددة، بل أصبح يصل لآفاق واسعة على مستوى العالم، ويمكن أن يفسر ويتم تأويله بطريقة لا يقصدها صانع المحتوى». حضر الاستقبال مراسلو الصحيفة بمحافظات الجبيل وحفر الباطن والأحساء والدمام الزملاء محمد الزهراني، ونايف الشريهي، وعبدالله السلمان، وعيسى الدوسري.