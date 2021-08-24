استقبلت مدينة الطائف أول دار عرض سينمائي، بتوقيع «موفي سينما» تضم 10 شاشات وأكثر من 700 مقعد توفر لعشاق السينما تجربة ترفيهية فريدة لاكتشاف كل جديد في عالم الأفلام، والمنتظر عرضها بما يناسب مختلف الأعمار. وعبر أهالي الطائف عن سعادتهم بافتتاح أول دار عرض بالمدينة أخيرا، ما يعيد السينما لعروس المصايف بعد انقطاعها فترة طويلة. وتحيط بدار العرض مناطق مخصصة للمأكولات والمشروبات لاستكمال متعة الزوار، وسط إجراءات احترازية وفرتها وزارة الصحة لخلق بيئة صحية خالية من كورونا. يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبرنامج جودة الحياة يواصلان إطلاق دور السينما تباعاً، لضمان وصولها إلى جميع مناطق المملكة.