توصل طبيب بريطاني إلى وسيلة فريدة لمعالجة المرضى الذين تعافوا من الإصابة بكوفيد-19، لكنهم أصيبوا بأضرار خطيرة في الرئتين جراء إصابتهم بالفايروس. ويأمل الأطباء أن يؤدي علاجهم، الذي يقوم على حقن المريض بكريات الدم البيضاء المأخوذة من جسمه، إلى إعادة الرئتين إلى وظيفتهما الطبيعية، من خلال تدمير التشوهات التي تجعل المريض غير قادر على التنفس بسهولة. ويعتقد أن نحو 2% من المتعافين من كوفيد-19 يعانون من درجة من درجات تضرر الرئتين. وتشير التقديرات- بحسب صحيفة «ديلي ميل»- إلى أن مئات الآلاف من البريطانيين سيستفيدون من هذا العلاج الذي طوره فريق من أطباء مستشفى غايز وسانت توماس في لندن. ويؤخذ دم من المتعافي، بالطريقة نفسها التي تستخدم لسحب الدم من المتبرعين به. ويوضع في مختبر حيث يتم فصل نوع من كريات الدم البيضاء يعرف بالبَلْعمَة الكبيرة Microphage التي يعاد حقنها في جسم الشخص نفسه. ويأمل الأطباء أن تتمكن البلعمة الكبيرة من التهام الندوب والتشوهات في الرئتين الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19. وفي سياق ذي صلة؛ قال الأطباء البريطانيون، إنهم سيستخدمون عقاراً لمعالجة كوفيد-19 لتحسين صحة الأشخاص المصابين بفشل القلب. والعقار هو بيفيندون، الذي صنع أصلاً لمعالجة مشكلات التنفس الناجمة عن إصابة غشاء الرئتين بندوب، جراء الإصابة بكوفيد-19. وذلك بعدما أظهرت تجارب ملاءمة هذا العقار لعلاج فشل القلب، الذي يصل عدد المصابين به في بريطانيا إلى نحو مليون نسمة.