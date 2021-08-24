انتشرت صورة لنائب إيراني خلال جلسة للبرلمان، كالنار في الهشيم، كاشفة إطلاقه تطبيق VPN للتحايل على الرقابة الصارمة المفروضة على الإنترنت في بلاده. ولم ينتبه النائب، لم يكشف اسمه، لملتقط صورة هاتفه الذي أعاد نشرها خلال الساعات الماضية، ما أشعل المنصات بالانتقادات اللاذعة ووصفت بـ«الفضيحة المدوية»، لاسيما أن البرلمان صوت أخيرا على قانون لتشديد الرقابة على المعلومات الخارجية التي تشهد سيطرة شديدة بالفعل. وتحاول حكومة طهران منذ سنوات فصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية في مشروع كلفها 4.5 مليار دولار حسب مركز بحوث البرلمان، وبينما تحظر مواقع عدة بينها «تويتر» وغيره، تتيحها للمسؤولين وعلى رأسهم المرشد الإيراني، علي خامنئي.