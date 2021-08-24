اعترفت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية بتسريب بيانات 38 مليون مستخدم لأنظمتها، في خرق أمني كبير نفذه القراصنة عبر تطبيقات الويب «باور آبس» التابعة لها. ووفق موقع «إنغادجيت» التقني (الثلاثاء)، تضمنت التسريبات سجلات تطعيم المستخدمين بلقاحات كورونا، وقواعد بيانات الموظفين وعناوين المنازل وأرقام الهواتف والضمان الاجتماعي. كما تم اختراق بيانات وزارة الصحة بولاية إنديانا، والمدارس العامة في نيويورك وشركات كبرى عدة بينها «أمريكان آيرلاينز»، و«فورد». يذكر أن تطبيقات «باور آبس» تهدف في الأساس لتسهيل عمل العملاء في إنشاء تطبيقات الويب والجوال، وتوفر واجهات برمجة التطبيقات للمطورين لاستخدامها مع البيانات التي تم جمعها، إلا أن الهاكرز استغلوها لاختراق البيانات والمعلومات السرية.