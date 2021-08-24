بعد مرور نحو 20 يوماً على غناء المطرب الإماراتي حسين الجسمي قصيدة «درب الشعر» للشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، تفاعلت مواطنته الشاعرة «جموح» مع الكلمات، وجارتها بقصيدة «نفس المفترق»، إلا أنها اختارت المطرب السعودي راشد الماجد لغناء مجاراتها التي تحاكي حبها لآل مكتوم، فيما طرحها «سندباد الأغنية العربية» كما يلقبه محبوه، على قناته في «يوتيوب» مساء (الأحد) ولاقت تفاعلا واسعا. ويقول مطلعها: «يا هاجسي هاجس مخضرمنا على بابي طرق .. وافكار خيله مسويه في ساحة الشعر غبره .. يا حي وجهه لي لفى ويا حي طرقه لي طرق .. اللي على لسان العرب واشرافهم ذاع خبره .. بقول له انته وانا نوقف في نفس المفترق .. والكسر في خاطر محبينك غرامك يجبره».