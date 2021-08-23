أشعلت فكرة زواج «البارت تايم» أزمة في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بعدما نشر المحامي أحمد مهران اقتراحا على صفحته في «فيسبوك» (الأحد) كتب فيه: «للقضاء على الطلاق وارتفاع سن الزواج، أقترح مبادرة ثلاثية: زواج البارت تايم، وزواج سلف، واتجوزها هي وصاحبتها المطلقة»، ما دفع دار الإفتاء المصرية للتدخل للرد على المبادرة ببيان على حسابها في «تويتر» (الإثنين) قائلة: «لا يجوز إطلاق أسماء على عقد الزواج أو اشتراطه بزمن معين، إذ يؤدي إلى بطلانه، فالقصد من الزواج الشرعي الدوام والاستمرار، وإلا كان محرما، ولا تترتب عليه تبعات الزواج الشرعي. هذه المسميات تحدث بلبلة مجتمعية وتؤثر سلبا على استقرار وتماسك الأسرة».