خرج تطبيق «زووم» لمحدثات الفيديو عن الخدمة في شتى أنحاء العالم صباح (الإثنين)، وشكا آلاف المستخدمين من مواجهة صعوبات في التطبيق، ما منعهم من الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو التي يعتمد عليها الملايين في ظل «العمل عن بعد» إحدى تداعيات فايروس كورونا. وقال موقع «DownDetector»، الذي يتابع حالة المنصات الرقمية: «بدأت المشكلة في التطبيق عند الساعة 8:45 بتوقيت غرينتش، ووصلت التداعيات إلى كافة أرجاء العالم.. وتلقينا مئات التقارير عن العطل». بينما اكتفى مسؤولو التطبيق بنشر تغريدة على «تويتر» قالوا فيها: «نحن على دراية بمواجهة العملاء صعوبات أثناء الانضمام للمجموعات.. وما زلنا نبحث عن حل للمشكلة»، واختتموا: «العطل غير واضح حتى الآن».