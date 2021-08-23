فرضت مدينة نيويورك على جميع معلمي المدارس العامة وغيرهم من الموظفين التطعيم ضد فايروس كورونا، قبيل بدء العام الدراسي الشهر المقبل في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إنه سيتعين على حوالى 148000 من موظفي المدارس والمتعاقدين الذين يعملون في المدارس، الحصول على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا على الأقل بحلول 27 سبتمبر المقبل.

هذا وقد تم تطعيم ما لا يقل عن 63٪ من موظفي المدارس، لكن هذا الرقم لا يشمل الأشخاص الذي حصلوا على اللقاح خارج نيويورك.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي في نيويورك 13 سبتمبر القادم، لما يقرب من مليون طالب بالمدارس العامة بالمدينة.