أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان إنهاء العمل بقائمة الدول المحظور القادمين منها دخول أراضيها، ابتداء من أول سبتمبر القادم. وقالت الهيئة في بيان عبر «تويتر» (الإثنين): سيسمح بدخول أراضي السلطة لكل من تلقى جرعتين أو واحدة من لقاح كورونا قبل 14 يوماً من موعد الوصول، مع إعفائه من الحجر الصحي شريطة أن يحمل شهادة فحص PCR سلبية من مختبر طبي معتمد، على ألا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوصول 96 ساعة للرحلات الأكثر من 8 ساعات، و72 ساعة للرحلات الأقل من ذلك. كما اعتمدت لجنة مكافحة الوباء مبدأ التطعيم شرطا لدخول الجهات الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية والمطاعم.