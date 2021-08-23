منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفايروس ‏كورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.‏

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي اليوم أن «الموافقة على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل ‏فيه مواجهة وباء كوفيد-19»، مشيرة إلى تلقّي ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، «وندرك بأنه بالنسبة للبعض ‏ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ثقتهم بالتطعيم».‏

وأضافت: اللقاح لا يزال متاحًا أيضًا بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ (‏EUA‏) للأفراد الذين ‏تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، ولإعطاء جرعة ثالثة في بعض الأفراد الذين يعانون من نقص ‏المناعة. ‏