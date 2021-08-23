بعد عدوى الفطر الأسود ووصول متحور فايروس كورونا «دلتا»، يبدو أن عدوى بكتيرية خطيرة أخرى في طريقها للانتشار في العراق، فقد كشفت مديرية صحة محافظة دهوك العراقية، تسجيل 6 حالات مؤكدة بمرض الجمرة الخبيثة من بين 12 حالة مشتبه بها.

وتصنف الجمرة الخبيثة كمرض نادر وخطير، تسببه بكتيريا، ويصاب البشر بعدواها عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة.

ونقل موقع «سكاي نيوز» على لسان المدير العام في وزارة الصحة العراقية الدكتور نبيل حمدي: «أن الجهات الصحية العراقية تتابع الوضع عن كثب، وأن مرض الجمرة الخبيثة هو من الأمراض التي يجب تسجيلها والابلاغ عن حالاتها فورا، لدى وزارة الصحة في العاصمة بغداد».

ويضيف: «الجمرة الخبيثة مرض خطير ومعد، لكنه قديم وموجود سابقا، وباتت لدينا خبرة في التعاطي معه والسيطرة عليه، وهو لا يدعو للقلق كون الاصابات معدودة على أصابع اليدين في محافظة دهوك، لكن مع ذلك فإن مختلف مديريات الصحة في عموم المحافظات العراقية، ستعمل على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة أي احتمالات لانتشار المرض، وانتقاله لا سمح الله لمحافظات أخرى».