اجتاح الإعصار هنري اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (الأحد)، في وقت يستعد ملايين الأشخاص في منطقة نيو إنغلند ولونغ آيلاند بنيويورك لفيضانات ورياح عنيفة وانقطاع للتيار الكهربائي.

وتوقعت مصادر أمريكية أن يمثل «الوحش هنري»، أسوأ إعصار تشهده المنطقة الشرقية للولايات المتحدة منذ 30 عاما.

ووصل إعصار هنري لليابسة في وقت مبكر من بعد ظهر (الأحد) في رود آيلاند، ما أدى إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 112 كم في الساعة، وعواصف تصل إلى 4 أقدام إلى المناطق المحيطة.

وستستمر العواصف الخطيرة وظروف الأعاصير والأمطار الغزيرة في أجزاء من الشمال الشرقي.

وبدأ سكان مناطق نيويورك وكونيتكت وماسشوستش بتخزين المواد الغذائية والبنزين، تحسبا لأيام عصيبة قد تمنعهم من الخروج من المنزل.

كما تم حث السكان والزوار في جزيرة فاير، وهي شريط ضيق من القرى الرملية فوق مستوى سطح البحر قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة لونغ آيلاند، على مغادرة الجزيرة.

وناشد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، سكان نيويورك للقيام باستعدادات أخيرة لما هو قادم، محذرا من أن الأمطار الغزيرة والرياح والعواصف من إعصار هنري قد تكون مدمرة مثل الإعصار المدمر «ساندي» الذي ضرب في عام 2012.