ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي في 14 أغسطس الجاري مع إعلان السلطات مصرع 2207 أشخاص في جنوب غرب البلاد حيث تصل المساعدات ببطء إلى المنكوبين.

وأفاد تقرير الدفاع المدني الذي نشر الأحد أنه «تم العثور على جثث إضافية في الجنوب. وبلغ عدد القتلى حتى الآن 2207 قتلى و344 في عداد المفقودين و12268 جريحا».

وبعد ثمانية أيام على الكارثة، تتواصل عمليات البحث بين الأنقاض لكن إمكان العثور على ناجين يتضاءل بسرعة.

وتضرر نحو 600 ألف شخص بشكل مباشر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة والمتضررون بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة، بحسب ما أوضحت سلطات هايتي.