ألقت الشرطة الأمريكية القبض على حكم كرة قدم، فاجأ الجميع بطلقات نارية من مسدس أخرجه من جيبه بعدما أشهر «الكرت الأحمر» في وجه أحد اللاعبين. ووفق مجلة «نيوز ويك» (الأحد)، رفع الحكم دافي باث بطاقة حمراء متخذاً قراراً بطرد أحد اللاعبين في مباراة شبه رسمية في مجمع «بولس فالي» الرياضي بولاية أوكلاهوما، وحين اعترض اللاعب ومشجعوه، أخرج باث مسدسه وأطلق النار على اللاعب والمعترضين، ولحسن حظه لم يُصب أحد بأذى، غير أن الطلقات سببت حالة من الهلع والفوضى. ويوجه باث السجن 10 سنوات بتهمة إشهار سلاح ناري واستخدامه بشكل مباشر، وكشفت التحقيقات أنها أول جريمة جنائية في حياة الحكم.