تستعد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لافتتاح عدد من دور السينما في 4 مدن سعودية قريباً، حسبما أعلنه متحدث الهيئة عمر أبوبكر في مداخلة هاتفية لـ«النشرة الفنية» على قناة الإخبارية (السبت)، متوقعاً أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي 2021، والربع الأول من 2022 افتتاح أول دار سينما في كل من مدينة نجران، مدينة عرعر، محافظة الأحساء، ومحافظة ينبع، مشيراً إلى افتتاح عدد من دور السينما الإضافية في العديد من المدن والمحافظات الأخرى. ورجح أبوبكر أن يصل عدد دور السينما في السعودية إلى 70 داراً موزعة على مناطق المملكة كافة بنهاية عام 2022، وفق خطط مشغلي دور العرض السينمائي.