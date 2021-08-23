سجل صقر كندي نادر الجمال رقما قياسيا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمالي مدينة الرياض. وبدأ سعر صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة «جيم ويلسون فالكونز» الكندية بربع مليون ريال، وبعد منافسة قوية بيع بـ350 ألف ريال (نحو 94 ألف دولار) (السبت). ويبلغ طول الصقر 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، ما يعد أغلى صقر منذ انطلاقة المزاد الدولي في 5 أغسطس الجاري. وكان المزاد شهد في أيامه السابقة بيع صقر نادر آخر بمبلغ 270 ألف ريال، من إنتاج سعودي، قادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور.