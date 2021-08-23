أصدرت هيئة الموارد البشرية الحكومية في الإمارات (الأحد) تعميماً لتعديل إجراءات التصدي لجائحة كورونا، ألزمت فيه موظفي الحكومة الاتحادية بإجراء مسحة الأنف PCR كل 48 ساعة، على أن يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد-19، والحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية تؤكد عدم إمكانية تلقيهم التطعيم بناء على حالتهم الصحية المرضية. ووفق «وام» يتعين على شركات التعهيد والخدمات العامة التي يتردد موظفوها على المقار الحكومية إجراء الفحص، فيما يتوجب على مسؤولي الجهات الحكومية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف مدتها لا تزيد على 48 ساعة.