أصدرت ولاية أمريكية تحذيراً شديد اللهجة للمصابين بفايروس كورونا المستجد، وطالبتهم بعزل أنفسهم في المنازل 10 أيام على الأقل، حتى لا يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دولار. ووفق «فوكس نيوز» الأمريكية (الأحد)، قال مسؤول الصحة في ولاية ميسيسيبي توماس دوبس: «ستطال العقوبات مخترقي التعليمات اعتباراً من اليوم، لاسيما أن العزل المنزلي أصبح ضرورة وسط ارتفاع كبير في الإصابات خلال الموجة الرابعة، إذ بلغ معدل الحالات اليومية 4300 إصابة، أي ضعفي الرقم المسجل في الموجة الثانية من الوباء يناير الماضي». وأضاف: «لكون كوفيد-19 مرض يهدد الحياة، فقد تضطر محاكم الولاية للجمع بين العقوبتين معاً».