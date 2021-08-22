أكد الدكتور ضياء حسين، أن هناك عدة أضرار يتسبب بها الإكثار من المشروبات الغازية والعصائر المعلبة المحلاة لأضرارها العديدة على الجسم، داعيا أفراد المجتمع، وخصوصاً الأطفال، إلى الاستغناء عنها قدر الإمكان لما لها من انعكاسات سلبية.

وقال لـ«عكاظ»، إنه للأسف زاد استهلاك المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بين الأطفال والشباب والكبار، إذ لوحظ أن كثيراً من الحالات التي يتم تشخيصها تشكو من ضعف ومشكلات في العظام، وسبب ذلك عدم تناول الحليب ومشتقاته والعصائر الطازجة، بل الإكثار من تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية جداً من السكريات.

وبين أن هناك انعكاسات سلبية على الجسم من تناول هذه المشروبات، أهمها فقدان العظام للكالسيوم؛ ما يؤدي لهشاشة ولين العظام، كما تسبب زيادة الوزن والسمنة، وترفع فرص تكون حصوات الكلى، نتيجة الحموضة واختلال المعادن الجذرية، إضافة إلى ضعف عملية الهضم نتيجة تفاعل حمضي الفوسفوريك والهيدروكلوريك بالمعدة؛ ما يؤدي لانتفاخ البطن وعسر الهضم، بجانب زيادة فرص تسوس وتآكل الأسنان، وزيادة خطورة الإصابة في السكري بجانب السعرات الحرارية التي يكتسبها الفرد بتناوله للمشروبات الغازية، كما يؤدي الكافيين الموجود بكميات كبيرة إلى الأرق، والتوتر، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي، والتبول المفرط، وعدم انتظام ضربات القلب.

ونصح الدكتور حسين، بتناول الماء والعصائر الطازجة بدلاً عن المشروبات الغازية، باعتبار الماء خط الدفاع الأول ضد الأمراض، إذ يساعد على حماية وترطيب الأعضاء الداخلية للجسم ويقي من الإمساك والجفاف والتهابات المثانة وحصى الكلى، ويخفض الوزن، كما يرطب البشرة وينشط العضلات.