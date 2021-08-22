أكد ‏‏‏‏‏‏أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني السعودي الدكتور محمد الأحمدي أن وجبة المفطح صحية؛ لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات في اللحوم والأرز، لكن المشكلة في تناول كمية كبيرة منه، أو تناول مشروب غازي بعده. وأضاف الأحمدي، في حواره على قناة السعودية (الجمعة)، أن الأكل أمام التلفزيون أو اللابتوب يعد بلا وعي أو لذة ويشتت الانتباه، محذرا من سرعة تناول الطعام، لأن الأكل ببطء ولمدة 20 دقيقة يمكّن الدماغ من تلقي إشارات المعدة التي تعطي الشعور بالشبع. واعتبر أن قلة النوم والسهر وراء زيادة الوزن والسمنة لأن طاقة الحرق تنخفض وتتحول طاقة الطعام إلى دهون، علاوة على زيادة الهرمونات التي تفتح الشهية.