الأسماك الدهنية (4 مرات أسبوعيا على الأقل)حبوب غير مصنعة (شوفان وشعير وحنطة)حصص من الخضراوات الورقية والفواكهالحليب والجبن القريش والزبادي بدون سكريلعب النظام الغذائي المتوازن دوراً رئيسياً في تأهيل الجسم لمقاومة أسرع لفايروس كورونا. هذا ما أكدته الخبيرة في مركز CMD للتشخيص الجزيئي من المعهد المركزي لبحوث الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية مارغريتا بروفوتوروفا. ووفق RT (السبت)، تزود الحبوب غير المصنعة (الشوفان والحنطة السوداء والأرز والشعير والبرغل) الجسم بالطاقة، لغناها بفيتامين ب، والكثير من الألياف الغذائية لجهاز هضمي أنشط. علاوة على البقوليات (حمص وفاصوليا وعدس)، و5 حصص من الخضراوات الطازجة والفواكه والتوت والخس يومياً، لتوفير فيتامين C، وبيتا كاروتين وحمض الفوليك، إضافة للأسماك الدهنية 4 مرات أسبوعيا، وأخيرا منتجات الألبان معتدلة الدسم يوميا (الجبن القريش والكفير والزبادي بدون سكر).البقوليات (الحمص والفاصوليا والعدس)