فيما كشف مقرب من المصري أحمد سعد طليق سمية الخشاب أنه يستعد (السبت) لعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني في احتفال سري بحضور أهل العروسين، تجاهلت الخشاب الخبر، بعدما تداوله نشطاء التواصل، وشنت هجوما على المتنمرين، وقالت عبر «تويتر»: «دايما المتنمر بيكون فيه كل العيوب، عمري ما شوفت متنمر شكله بيرفكت أو محبوب أو ناجح، عشان كده ما تخلوش التنمر يأثر على صحتكم النفسية، اقهروهم بثقتكم بنفسكم». ورغم محاولة بعض المغردين تنبيه الخشاب إلى خبر زواج سعد، غير أنها لم تتجاوب معهم. يذكر أن الخشاب كانت الزوجة الثالثة في حياة سعد، سبقتها ريم البارودي، ولبنى بيومي والدة أبنائه.