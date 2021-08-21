اعتمد «فيسبوك» عددا من الإجراءات الصارمة ضد مروجي الشائعات بشأن لقاحات كورونا. ووفق موقع «إنجادجيت» التقني (السبت)، قرر مسؤولو فيسبوك التحرك بعد تقرير نشره مركز مكافحة الكراهية الرقمية، ربط أكثر من ثلثي المعلومات الخاطئة عن اللقاحات بالمنصة، ما دفعها لحظر أكثر من 360 حسابا ومجموعة وصفحات كبرى «فائقة الانتشار» لتورطها في نشر معلومات مضللة عن التطعيمات. وقال «فيسبوك» في بيان رسمي (الجمعة): «ستحجب الصفحات المضللة، وبالفعل تم حظر 200 صفحة نقلت منشوراتها إلى أسفل شريط الأخبار حتى يراها عدد أقل من المستخدمين، كما تمت معاقبة عدد من مواقع الويب، وفرضت عليها غرامات يبلغ كل منها 20 ألف دولار».