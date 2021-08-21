قال أستاذ أمراض السكر والباطنية بجامعة هارفارد البروفيسور أسامة حمدي: «لا صحة لوجود أي علاج لمرض السكري عبر الخلايا الجذعية»، مشددا على أن ما يتم تداوله «أكذوبة كبرى». وقال حمدي في لقاء تلفزيوني (الجمعة): «الأمر لا يتعدى النصب والاحتيال»، مضيفا: «إذا كان هناك علاج بالخلايا الجذعية بالفعل، فلماذا لا تستخدمه أكبر المراكز الطبية لعلاج السكري في الولايات المتحدة الأمريكية؟» وتابع: «نعم تم تطوير خلايا جذعية عن طريق خلايا الجلد بدلا من الحصول عليها من الأجنة باعتباره أمراً صعباً.. فالخلايا الجذعية هي الخلايا الأولية في الجنين خلال تكوينه، وأتوقع ظهور هذ االنوع من العلاج خلال فترة لا تقل عن 3 سنوات».