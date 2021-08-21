في ظاهرة فلكية نادرة، يضيء «القمر الأزرق» سماء اليوم (الأحد)، وسيصبح مرئياً جوار زحل والمشتري في ما يعرف بـ«المقابلة». ووفق «ذا صن» البريطانية (السبت) يشير مصطلح القمر الأزرق إلى اكتمال ثالث للقمر في الموسم الذي يتكون من 4 اكتمالات للقمر، أو عندما يرصد سكان الأرض قمرين كاملين في شهر واحد. ويطلق على بدر أغسطس اسم «قمر سمك الحفش» حسب تقويم أمريكا الشمالية، لتزامنه مع ظهور كميات هائلة من هذه الأسماك على شواطئها. وسيتم رصد «القمر» في أوج سطوعه قبل غروب الشمس، وسيصبح أكثر إشراقاً مع زيادة قتامة الليل، خصوصا إذا امتلأ الغلاف الجوي بجزيئات غبار أكثر من 900 نانومتر.