شهدت قناة السويس عبور السفينة إيفر جيفن المجرى الملاحي اليوم (الجمعة)، التي تعرضت للجنوح في قناة السويس خلال شهر مارس الماضي، حيث عبرت السفينة بسلام المجرى الملاحي فارغة تماماً دون وجود أي حاويات علي متنها عقب تفريغها الشحنة كاملة في ميناء روتردام بهولندا خلال شهر يوليو الماضي.

واتخذت هيئة قناة السويس عدة تدابير احترازية خلال عبور السفينة البنمية إيفرجيفن في رحلة عودتها من روتردام متجهة إلى الصين، وحددت هيئة قناة السويس القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها داخل المجري الملاحي، كما اختارت أكفأ كبيري مرشدي هيئة قناة السويس لإرشاد ربان السفينة.

وقالت المصادر إن القاطرتين صاحبتا السفينة منذ لحظة دخولها من المدخل الشمالي ببورسعيد ومستمرتان معها لحين خروجها من المجرى الملاحي إلى خليج السويس حسب صحيفة «الوطن».

وتعرضت السفينة ايفرجيفن للجنوح في مارس الماضي ما تسبب في تعطل حركة الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام متواصلة، ونجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وإنقاذ كافة الشحنة الموجودة على متنها دون الإضرار ببدن السفينة.