أعلنت الولايات المتحدة الخميس مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لقاء معلومات تساعد في تقديم قائد القوات المسلحة السابق لغينيا بيساو أنطونيو إندجاي للعدالة.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة إندجاي بموجب برنامج مكافآت المخدرات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «إندجاي تزعم منظمة إجرامية شاركت بنشاط في تهريب المخدرات في غينيا بيساو والمنطقة لسنوات عديدة، حتى أثناء توليه قيادة القوات المسلحة لغينيا بيساو».

وتابع البيان أن إندجاي كان يعتبر أحد أقوى الشخصيات المسببة لزعزعة الاستقرار في غينيا بيساو، وكان يعمل بحرية في جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا، ويستخدم عائدات غير قانونية لإفساد وزعزعة استقرار الحكومات الأجنبية الأخرى وتقويض سيادة القانون في جميع أنحاء المنطقة.

ويواجه إندجاي اتهامات في الولايات المتحدة بالتخطيط لجرائم إرهابية قائمة على الاتجار بالمخدرات والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، من بين تهم أخرى.

وأُقيل إندجاي من منصبه كقائد للقوات المسلحة في غينيا بيساو عام 2014 بعد أن تورط في تهريب مخدرات للولايات المتحدة في العام السابق.

ويعتبر المحللون الدوليون غينيا بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة في غرب أفريقيا، «دولة فاشلة» كما أنها واحدة من أكبر نقاط العبور العالمية للكوكايين.