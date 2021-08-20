أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الجمعة) تقديم 56,131 جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,622,541 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 178.18 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فإن 83.86% من إجمالي سكان الإمارات تلقوا «جرعة أولى» من لقاحات «كوفيد-19»، و73.86% تلقوا جرعتين.

يذكر أن الإمارات أعلنت اليوم تسجيل 1070 إصابة جديدة، ووفاة حالتين، وشفاء 1619 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 687,644، وإجمالي الإصابات 707,236، وإجمالي الوفيات 2014 حالة وفاة.