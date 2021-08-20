أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مملكة البحرين، أنه بصدد إطلاق دراسة لتقييم فاعلية إعطاء الجرعة المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم «سبوتنيك».

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تأتي هذه الدراسة في ظل الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي لفايروس كورونا، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، حيث يمكن لهذه الفئة اختيار أخذ تطعيم «فايزر-بيونتيك» أو أخذ نفس نوع تطعيم الجرعتين الأولى والثانية «سبوتنيك» كجرعة منشطة، وذلك بعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة التي بينت دعمها لهذه الدراسة الواعدة.

وبيّن الفريق الوطني الطبي للتصدي للفايروس أنه يمكن للراغبين من هذه الفئة ممن تنطبق عليهم الشروط المشاركة في هذه الدراسة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق «مجتمع واعي» من خلال اختيار «التسجيل لأخذ جرعات منشطة» ضمن خيار التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفايروس كورونا.