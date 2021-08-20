أعلنت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي أمس (الخميس) «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، ومن بين تلك الدول المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد ضمت قائمة الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي: المملكة العربية السعودية، أستراليا، ألبانيا، البحرين، التشيك، السويد، الصين، ألمانيا، المجر، النمسا، أوكرانيا، إيرلندا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، رومانيا، سنغافورة، سويسرا، سيشيل، صربيا، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وأفادت بأنه يجري تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عالمياً، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها، في حين أن القائمة سارية اعتباراً من اليوم (الجمعة) 20 أغسطس 2021، من الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الوكالة أنه في ما يخص ممرات السفر الآمنة، فقد أوضحت أنه إذا تم تطعيم الشخص بالكامل ضد فايروس «كوفيد-19» (تلقى الجرعة النهائية قبل 28 يوماً على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منه أيضاً الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية: البحرين، اليونان، سيشل، صربيا.