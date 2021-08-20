وسط..زهور مدينة الورود «الطائف»وُلِدت ببهجة باقية لأسرتهاوعلى الساحل الغربي «جُدَّة»أتمت طفولتها وشُمُوس مراهقتهاوعند..«أب» قائد عسكري رفيعو«أمٍّ» اجتماعية نهمة القراءةتهذَّبت بـ«النجابة» وملكت «الفطنة»وغنِمت «الانضباط» وأصابت «الصرامة»وفي..طفولة ثرية ومراهقة هنيةوبيت واسع بحديقته الغنَّاءورحلات خارجية لثقافة أخرىعاشت أحلامها وكأنها حقيقة..***البروفيسورةسوزان محمد القرشيرئيس الفريق الرابع«الدولة والتلاحم الاجتماعي»لمجموعات عمل G20الأستاذ وعضو مجلس الأمناءبجامعة الملك عبدالعزيز..حين..غيّرت والدتها مسارها العلميشجّعتها على البعثة الخارجيةومن شكواها بوحشة الغربةطمأنتها بأجور «جهاد العلم»ومن..حالة «حُزن» مرت عليهافي عاميها الأوليين للدكتوراهتوفّي من اعتبرتهما عضديهاشقيقتها الكبرى ووالدتها العظمىومع..عواصف المواقف وسهوك التحدياتلم يتسلل «اليأس» بأعماقهالثقتها الأبدية بالعليم الفتَّاحووقوف من أحبوها بجوارها..***بين..قاعة الدرس وكرسي القيادةودراسات ميدانية وأبحاث محكَّمةهناك محطات مهنية وعلميةلتخصصها الأكاديمي «الإدارة العامة»وبين..مستقبل «الإدارة الحكومية» الحديثةونظريات تلائم البيئة والثقافةهناك تحليلات للسياسات العامةتواكب «رؤية 2030» التنمويةوبين..الذكاء العاطفي المحقق للتفوقوالتجارب التأملية للسلوك التنظيميهناك مفهوم جديد للإنتاجيةبالتركيز على استثمار الإنسان..***تلك هي..مُنازِلة «الإدارة» بأبحاثها الحيويةالمُتلحِّفة بالواقعية المُتحلِّية بالأريحيةتعلَّمت «الانتماء» وعلَّمت «الولاء»برحلة «نقاء».. ومرحلة «ثراء».