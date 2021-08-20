وسط..
زهور مدينة الورود «الطائف»
وُلِدت ببهجة باقية لأسرتها
وعلى الساحل الغربي «جُدَّة»
أتمت طفولتها وشُمُوس مراهقتها
وعند..
«أب» قائد عسكري رفيع
و«أمٍّ» اجتماعية نهمة القراءة
تهذَّبت بـ«النجابة» وملكت «الفطنة»
وغنِمت «الانضباط» وأصابت «الصرامة»
وفي..
طفولة ثرية ومراهقة هنية
وبيت واسع بحديقته الغنَّاء
ورحلات خارجية لثقافة أخرى
عاشت أحلامها وكأنها حقيقة..
***
البروفيسورة
سوزان محمد القرشي
رئيس الفريق الرابع
«الدولة والتلاحم الاجتماعي»
لمجموعات عمل G20الأستاذ وعضو مجلس الأمناء
بجامعة الملك عبدالعزيز..
حين..
غيّرت والدتها مسارها العلمي
شجّعتها على البعثة الخارجية
ومن شكواها بوحشة الغربة
طمأنتها بأجور «جهاد العلم»
ومن..
حالة «حُزن» مرت عليها
في عاميها الأوليين للدكتوراه
توفّي من اعتبرتهما عضديها
شقيقتها الكبرى ووالدتها العظمى
ومع..
عواصف المواقف وسهوك التحديات
لم يتسلل «اليأس» بأعماقها
لثقتها الأبدية بالعليم الفتَّاح
ووقوف من أحبوها بجوارها..
***
بين..
قاعة الدرس وكرسي القيادة
ودراسات ميدانية وأبحاث محكَّمة
هناك محطات مهنية وعلمية
لتخصصها الأكاديمي «الإدارة العامة»
وبين..
مستقبل «الإدارة الحكومية» الحديثة
ونظريات تلائم البيئة والثقافة
هناك تحليلات للسياسات العامة
تواكب «رؤية 2030» التنموية
وبين..
الذكاء العاطفي المحقق للتفوق
والتجارب التأملية للسلوك التنظيمي
هناك مفهوم جديد للإنتاجية
بالتركيز على استثمار الإنسان..
***
تلك هي..
مُنازِلة «الإدارة» بأبحاثها الحيوية
المُتلحِّفة بالواقعية المُتحلِّية بالأريحية
تعلَّمت «الانتماء» وعلَّمت «الولاء»
برحلة «نقاء».. ومرحلة «ثراء».
زهور مدينة الورود «الطائف»
وُلِدت ببهجة باقية لأسرتها
وعلى الساحل الغربي «جُدَّة»
أتمت طفولتها وشُمُوس مراهقتها
وعند..
«أب» قائد عسكري رفيع
و«أمٍّ» اجتماعية نهمة القراءة
تهذَّبت بـ«النجابة» وملكت «الفطنة»
وغنِمت «الانضباط» وأصابت «الصرامة»
وفي..
طفولة ثرية ومراهقة هنية
وبيت واسع بحديقته الغنَّاء
ورحلات خارجية لثقافة أخرى
عاشت أحلامها وكأنها حقيقة..
***
البروفيسورة
سوزان محمد القرشي
رئيس الفريق الرابع
«الدولة والتلاحم الاجتماعي»
لمجموعات عمل G20الأستاذ وعضو مجلس الأمناء
بجامعة الملك عبدالعزيز..
حين..
غيّرت والدتها مسارها العلمي
شجّعتها على البعثة الخارجية
ومن شكواها بوحشة الغربة
طمأنتها بأجور «جهاد العلم»
ومن..
حالة «حُزن» مرت عليها
في عاميها الأوليين للدكتوراه
توفّي من اعتبرتهما عضديها
شقيقتها الكبرى ووالدتها العظمى
ومع..
عواصف المواقف وسهوك التحديات
لم يتسلل «اليأس» بأعماقها
لثقتها الأبدية بالعليم الفتَّاح
ووقوف من أحبوها بجوارها..
***
بين..
قاعة الدرس وكرسي القيادة
ودراسات ميدانية وأبحاث محكَّمة
هناك محطات مهنية وعلمية
لتخصصها الأكاديمي «الإدارة العامة»
وبين..
مستقبل «الإدارة الحكومية» الحديثة
ونظريات تلائم البيئة والثقافة
هناك تحليلات للسياسات العامة
تواكب «رؤية 2030» التنموية
وبين..
الذكاء العاطفي المحقق للتفوق
والتجارب التأملية للسلوك التنظيمي
هناك مفهوم جديد للإنتاجية
بالتركيز على استثمار الإنسان..
***
تلك هي..
مُنازِلة «الإدارة» بأبحاثها الحيوية
المُتلحِّفة بالواقعية المُتحلِّية بالأريحية
تعلَّمت «الانتماء» وعلَّمت «الولاء»
برحلة «نقاء».. ومرحلة «ثراء».