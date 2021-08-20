تتلقى مراكز السموم الأمريكية أكثر من 4000 بلاغ سنوياً من أشخاص تعرضوا للدغات الأفاعي. ووفق «إكسبريس» البريطانية (الخميس)، يحذر الأطباء من النوم في أماكن يحتمل أن تؤوي ثعابين كالعشب الطويل أو المناطق الصحراوية والغابات، مع ارتداء سراويل طويلة وأحذية مغلقة. أما في حال التعرض للدغة فعليك اتباع 5 خطوات، هي: مراجعة الطوارئ بأسرع وقت ممكن، وعدم تحريك الطرف الذي تعرض للدغ لإبطاء انتشار السم بالجسم، وإخبار الطبيب بوقت اللدغة ونوع الثعبان إذا تمكنت، وتجنب امتصاص السم الذي سيعرضك لخطر الإصابة في الفم، ولا تخاطر بالتقاط الثعبان أو قتله، ولا تربط منطقة اللدغ إذ تسبب قطع الدم وحدوث مزيد من التلف في الأنسجة، وأخيرا لا تستخدم الأسبرين لتسكين الألم إذ يخفف كثافة الدم.