كشفت شركة بريطانية عن نتائج معملية واعدة للقاح جديد بريطاني الصنع يمكن أن يستهدف العديد من أنواع كورونا، وقد طلبت بريطانيا 50 مليون جرعة من اللقاح.

وقالت الشركة إن لقاحها الجديد لفايروس كورونا أعطى نتائج جيدة في الاختبارات المعملية الأولية.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه من المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية هذا العام، حيث من المقرر أن يأمر الوزراء بما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح.

وقالت يمكن استخدام التكنولوجيا الموجودة لإنشاء لقاح مصمم للحماية من المتغيرات، موضحة أن الشركة إحدى أكبر شركات اللقاحات في العالم، تعرضت لانتقادات بسبب التأخير في إنتاج جرعات لقاحاها لفايروس كورونا.

وأضافت شركة صناعة الأدوية البريطانية أن لقاحها الجديد لفايروس كورونا حقق نتائج جيدة في الاختبارات المعملية الأولية، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية هذا العام.