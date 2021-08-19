لا تزال فظائع الطائرة العسكرية الأمريكية التي أقلعت (الاثنين) من مطار حامد كرزاي، بعد تهافت مئات الأفغان نحوها تتوالى، إذ تبين اليوم (الخميس)، بحسب ما أفادت وكالة أريانا المحلية، أن لاعب كرة القدم بالمنتخب الأفغاني زكي أنواري لقي حتفه إثر سقوطه من الطائرة «سي 17».

بدورها، أكدت المديرية العامة للرياضة، سقوط اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما، من طائرة البوينغ التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

فيما أشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن بقايا من الشاب وجدت على عجلات الطائرة العسكرية، بعد أن حطت في قاعدة العديد في قطر.

وكان لاعب كرة القدم الواعد هرع إلى المطار بعد ساعات من سقوط كابول في يد طالبان، وانضم إلى آلاف آخرين في التدفق على المدرج ثم مطاردة طائرة القوات الجوية الأمريكية رغم الطلقات التحذيرية.

يشار إلى أن أنواري كان التحق بمدرسة Esteqlal الثانوية المرموقة الناطقة بالفرنسية في كابول، وتم استدعاؤه إلى فريق الشباب الوطني عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً.

وفي آخر مشاركة مؤثرة على فيسبوك، كتب أنواري: «أنت رسام حياتك. لا تعطِ فرشاة الطلاء لأي شخص آخر!».

يذكر أن الآلاف من الأفغان كانوا قد توافدوا بشكل هستيري منذ يوم الأحد نحو مطار حامد كرزاي، إثر سيطرة طالبان على العاصمة.

فيما احتشد آخرون بمحيط المطار أيضاً، محاولين التسلل للركوب في الطائرات الأمريكية التي أتت لتقل عددا من المواطنين الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معهم أيضا.

وبينما لم تعلن رسميا حصيلة القتلى الذين سقطوا يوم الاثنين إثر إقلاع طائرة «سي 17»، أكد البنتاغون سقوط قتلى ووجود أشلاء بشرية على عجلات الطائرة.