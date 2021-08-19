قررت اللجنة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في سلطنة عمان، اليوم (الخميس)، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من مساء يوم السبت 12 محرم 1443 الموافق 21 أغسطس 2021.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة اعتبارا من الأربعاء 23 محرم 1443 الموافق 1 سبتمبر 2021 اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

كما قررت اللجنة بدءاً من التاريخ ذاته اشتراط تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة للتطعيم ضد «كورونا» (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى)، والخضوع لفحص البلمرة PCR لفايروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكدت إصابته بالمرض.

كما قررت اللجنة اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2022/2021، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي سواء في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامّة، وعدم التهاون في الالتزام بها، كما شددت على أنها تتابع وتقيم باستمرار الوضع الوبائي المحلي والعالمي نظراً لتسارع المستجدات حول التحورات والطفرات في فايروس كورونا، وأنها ستتخذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة وفقاً لذلك.