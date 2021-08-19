وسط..عاصمة التراث والأدب والفنبالحوض الشرقي لأرض المرابطينوُلِد منتصف الثلاثينات الميلاديةفي مدينة «تمبدغة» الموريتانيةوعند..معين والده القاضي المرموقتعطَّش لعلم أبيه وفقههومن «فطاحل» الحكماء الأحبارانبثق ذلك العلامة المجدِّدوفي..قلب الصحراء الشاسعة بسحرهاتشكَّلت شخصية العالِم العارِفومن «محضرة» علوم الشريعةفتح فضاءه خدمة للبشرية..***الدكتورعبدالله المحفوظ بن بيهالعلامة والفقيه المقاصديالوزير الموريتاني الأسبقالأستاذ السابقبجامعة الملك عبدالعزيزرئيس مجلس الإمارات للإفتاء..بين..واقع متبدل ومُلمِّات «نوازل»وتحولات حياة لا تنتهياستثمر غاية «فقه الواقع»واستخلص نية «فقه التوقع»ومن..حركة «النص» وإشاراته المتجددةاختبر الحُكم الشرعي قياساًفي نهج مقاصدي بدلالاتهوانطلاقة إلى أصول «الاستنباط»أما..مؤلفاته بأنواعها وفتاواه بأشكالهافمزج بين الفقه والأدببعقلية عاشق التجديد والاجتهادوفرادة اختيار للمصطلحات الفقهية..***حين..نهج طريقاً أكثر انفتاحاًفصل بين «السياسي» و«الديني»وتعايش مع الآخر باطمئنانوركض إلى المشترك الإنسانيوحين..لم يكن فقيهاً تقليدياًكانت له نظرة خاصةلرابطة «الدِّين» بالدولة الحديثةوحين..امتلك بصيرة حَبْر مجدِّدورؤية حكيم رَام «التوافق»تحسَّر على أوضاع أمةتسجِّل الأهداف في نفسها..***ذلك هو..«أستاذ الجيل».. داعية الحوارالمؤمن بانتهاء «الفقيه الفرد»عالِم ينير لا يثيروعلّامة يجمع ولا يفرِّق.