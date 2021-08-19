وسط..
عاصمة التراث والأدب والفن
بالحوض الشرقي لأرض المرابطين
وُلِد منتصف الثلاثينات الميلادية
في مدينة «تمبدغة» الموريتانية
وعند..
معين والده القاضي المرموق
تعطَّش لعلم أبيه وفقهه
ومن «فطاحل» الحكماء الأحبار
انبثق ذلك العلامة المجدِّد
وفي..
قلب الصحراء الشاسعة بسحرها
تشكَّلت شخصية العالِم العارِف
ومن «محضرة» علوم الشريعة
فتح فضاءه خدمة للبشرية..
***
الدكتور
عبدالله المحفوظ بن بيه
العلامة والفقيه المقاصدي
الوزير الموريتاني الأسبق
الأستاذ السابق
بجامعة الملك عبدالعزيز
رئيس مجلس الإمارات للإفتاء..
بين..
واقع متبدل ومُلمِّات «نوازل»
وتحولات حياة لا تنتهي
استثمر غاية «فقه الواقع»
واستخلص نية «فقه التوقع»
ومن..
حركة «النص» وإشاراته المتجددة
اختبر الحُكم الشرعي قياساً
في نهج مقاصدي بدلالاته
وانطلاقة إلى أصول «الاستنباط»
أما..
مؤلفاته بأنواعها وفتاواه بأشكالها
فمزج بين الفقه والأدب
بعقلية عاشق التجديد والاجتهاد
وفرادة اختيار للمصطلحات الفقهية..
***
حين..
نهج طريقاً أكثر انفتاحاً
فصل بين «السياسي» و«الديني»
وتعايش مع الآخر باطمئنان
وركض إلى المشترك الإنساني
وحين..
لم يكن فقيهاً تقليدياً
كانت له نظرة خاصة
لرابطة «الدِّين» بالدولة الحديثة
وحين..
امتلك بصيرة حَبْر مجدِّد
ورؤية حكيم رَام «التوافق»
تحسَّر على أوضاع أمة
تسجِّل الأهداف في نفسها..
***
ذلك هو..
«أستاذ الجيل».. داعية الحوار
المؤمن بانتهاء «الفقيه الفرد»
عالِم ينير لا يثير
وعلّامة يجمع ولا يفرِّق.
عاصمة التراث والأدب والفن
بالحوض الشرقي لأرض المرابطين
وُلِد منتصف الثلاثينات الميلادية
في مدينة «تمبدغة» الموريتانية
وعند..
معين والده القاضي المرموق
تعطَّش لعلم أبيه وفقهه
ومن «فطاحل» الحكماء الأحبار
انبثق ذلك العلامة المجدِّد
وفي..
قلب الصحراء الشاسعة بسحرها
تشكَّلت شخصية العالِم العارِف
ومن «محضرة» علوم الشريعة
فتح فضاءه خدمة للبشرية..
***
الدكتور
عبدالله المحفوظ بن بيه
العلامة والفقيه المقاصدي
الوزير الموريتاني الأسبق
الأستاذ السابق
بجامعة الملك عبدالعزيز
رئيس مجلس الإمارات للإفتاء..
بين..
واقع متبدل ومُلمِّات «نوازل»
وتحولات حياة لا تنتهي
استثمر غاية «فقه الواقع»
واستخلص نية «فقه التوقع»
ومن..
حركة «النص» وإشاراته المتجددة
اختبر الحُكم الشرعي قياساً
في نهج مقاصدي بدلالاته
وانطلاقة إلى أصول «الاستنباط»
أما..
مؤلفاته بأنواعها وفتاواه بأشكالها
فمزج بين الفقه والأدب
بعقلية عاشق التجديد والاجتهاد
وفرادة اختيار للمصطلحات الفقهية..
***
حين..
نهج طريقاً أكثر انفتاحاً
فصل بين «السياسي» و«الديني»
وتعايش مع الآخر باطمئنان
وركض إلى المشترك الإنساني
وحين..
لم يكن فقيهاً تقليدياً
كانت له نظرة خاصة
لرابطة «الدِّين» بالدولة الحديثة
وحين..
امتلك بصيرة حَبْر مجدِّد
ورؤية حكيم رَام «التوافق»
تحسَّر على أوضاع أمة
تسجِّل الأهداف في نفسها..
***
ذلك هو..
«أستاذ الجيل».. داعية الحوار
المؤمن بانتهاء «الفقيه الفرد»
عالِم ينير لا يثير
وعلّامة يجمع ولا يفرِّق.