أعلن مكتب الإعلام في إمارة أبوظبي في تغريدة أمس أنه أضحى بإمكان أي شخص حصل على الجرعة الثانية من أي من لقاحي فايزر-بيونتك وساينوفارم الصيني قبل 6 أشهر يمكنه الآن الحصول على جرعة تعزيزية ثالثة، في أكثر من 100 من المراكز في الإمارة، للمواطنين والمقيمين. وكان موضوع إعطاء المحصّنين بجرعتي اللقاح جرعة إضافية ثالثة لتعزيز مناعتهم ضد وباء كوفيد-19 أثار نقاشاً على نطاق واسع في أرجاء العالم خلال الأسابيع الماضية. وذكرت أسوشيتدبرس أمس أن السلطات الصحية الأمريكية أعلنت أمس (الأربعاء) أنها توصي بحصول جميع الأمريكيين الذين حصلوا قبل ثمانية أشهر على الجرعة الثانية على جرعة تعزيزية ثالثة، لاكتساب مناعة أقوى في أتون تفشي سلالة دلتا المتحورة وراثياً.