هل ثمّةَ جانب ٌإيجابيٌّ في وباء كوفيد-19 يمكن أن يتلهّى به الناس، بدلاً من متابعة الأرقام التي تكشف عمق المأساة الناجمة عنه؟ إطلاقاً... لا يوجد أي شيء من ذلك القبيل؛ إلا لمن أراد أن يهرب من الحقيقة. فبعد أقل من 24 ساعة من بلوغ العدد التراكمي للمصابين بكوفيد في أنحاء العالم 209 ملايين نسمة، قفز إلى 209.5 مليون إصابة بعد ظهيرة (الأربعاء). وواكب ذلك ارتفاع في عدد وفيات العالم إلى 4.39 مليون وفاة. وكانت الولايات المتحدة، التي تقترب من ارتفاع العدد التراكمي لمصابيها منذ بدء نازلة كورونا إلى 38 مليوناً (37.9 مليون أمس الأربعاء)؛ الأشد تلظياً بالوباء من أي دولة أخرى. فقد سجلت 139872 إصابة جديدة أمس الأول، تمثل العدد الأكبر من نحو 619459 إصابة جديدة في أرجاء العالم في 17 أغسطس الجاري. ورافقت ذلك 696 وفاة أمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية. وكان حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت أبزر مشاهير المصابين بكوفيد-19، بعدما أكد مكتبه في بيان تأكد تشخيص إصابته. وذكر البيان أن الحاكم الجمهوري لثاني أكبر ولاية أمريكية قرر عزل نفسه في مقر إقامته، وأنه أخذ دواء من الأجسام المضادة. وجاءت إصابة أبوت على رغم أنه محصّن بالكامل، أي بجرعتي لقاحات كوفيد-19. ومن شدة امتلاء المشافي الأمريكية بمرضى كوفيد، اضطرت مستشفيات ولايتي ألباما والميسيسيبي إلى إرسال المرضى الجدد إلى ولاية كنتاكي، وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن عدد الحالات الجديدة خلال هذا الصيف، وعدد المرضى المنومين، وعدد الذين اقتضى الأمر نقلهم إلى وحدات العناية الفائقة شهد ارتفاعاً يداني مستوى نظيره خلال الشتاء الماضي. وأضافت أن أرقام وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تشير إلى أن وحدة من كل خمس وحدات للرعاية الفائقة في المستشفيات الأمريكية استنفدت خلال الأسابيع الماضية 95% من طاقتها الاستيعابية. وفي بوسطن، شوهد العمال وهم ينصبون خياماً كبيرة أمام المستشفى لاستيعاب العدد المتزايد من المصابين بالوباء.وبالنسبة إلى إصابة حاكم ولاية تكساس على رغم تحصينه بجرعتي اللقاح؛ أوردت «نيويورك تايمز» أمس تقريراً آخر أشار إلى أن نحو 10 ولايات أمريكية لديها بيانات تؤكد ارتفاع عدد «الإصابات الاختراقية»، أي التي تحدث لأشخاص تمت حمايتهم بجرعتي اللقاحات. وزادت أنه على رغم تمسك السلطات الصحية والعلمية الأمريكية بأن لقاحات كوفيد-19 تجعل من غير المحتمل إصابة الشخص المحصّن بالفايروس، أو تدهور إصابته الى درجة تتطلب تنويمه بالمستشفى، أو وفاته؛ إلا أن تفشي سلالة دلتا التي تجتاح الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي غيّر تلك الحسابات. وأضافت الصحيفة أنه طبقاً لإحصاءات جمعتها من ست ولايات أمريكية؛ فإن ما لا يقل عن شخص من كل خمسة مصابين جدد بالفايروس يعاني «إصابة اختراقية». والولايات الأشد تضرراً من «الإصابات الاختراقية» هي: كاليفورنيا، كولورادو، ماساشوسيتس، أوريغون، يوتا، فيرمونت، وفيرجينيا. وأضافت الصحيفة أن عدد المنومين والمتوفيين من ضحايا «الإصابات الاختراقية» آخذ في الزيادة أيضاً في الولايات المذكورة. لكن استشاري الأمراض المُعدية بمستشفى بريغام في بوسطن الدكتور سكوت بيترسون قال إن رؤية عدد متزايد من الإصابات والوفيات والتنويم الاختراقي لا يعني التقليل من شأن قدرة لقاحات كوفيد-19 على إنقاذ عدد كبير جداً من الأرواح.وكانت إيران الثانية من حيث البؤس الوبائي بعد خصمها الولايات المتحدة. فعلى رغم الإغلاق الساري في جميع أرجاء جمهورية الملالي؛ سجلت إيران 50228 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنها قيدت 625 وفاة بكوفيد-19 خلال اليوم نفسه، ليرتفع العدد الكلي لوفيات إيران بالوباء أمس إلى 99100 وفاة.وأعلنت بريطانيا أمس قيد أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 منذ مارس الماضي. وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها سجلت 170 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بارتفاع نسبته 16.4% عن الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك على رغم تذبذب عدد الإصابات الجديدة بالفايروس، وانخفاض عدد حالات التنويم بالمشافي البريطانية.• حضت الفلبين مواطنيها على ارتداء الكمامات الطبية، بدلاً من العادية؛ في أحدث مسعى لكبح تفشي سلالة دلتا التي تجتاح البلاد.• أعلنت نيوزيلندا أمس اكتشاف ست إصابات جديدة بسلالة دلتا، على رغم بدء إغلاق البلاد اعتباراً من أمس. وقالت رئيسة الحكومة جاسيندا أردن إن إصابات بلادها نجمت عن التفشي المتسارع في مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية.• سجلت سيدني الأسترالية أمس 633 حالة جديدة، بزيادة نسبتها 32% عن إصابات الإثنين، على رغم الإغلاق المستمر منذ نحو شهرين.• سجلت تايلند عدداً قياسياً من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو 312 وفاة. وقالت إنها سجلت في اليوم نفسه 20515 إصابة جديدة.• أعلنت اليونان أمس أنها سجلت 4205 إصابات، هي الأكبر منذ 6 إبريل الماضي.• أكدت سويسرا أمس تشخيص 3150 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت أن عدد حالات التنويم ارتفع منذ يوليو الماضي بمعدل 10 أضعاف.