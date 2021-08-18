لم يتوقع الإعلامي العراقي نزار الفارس أن تستجيب ملكة جمال آسيا شنيار أحمد الملقبة بـ«يارجان» لطلبه إزالة الماكياج على الهواء، للتأكد من حقيقة جمالها واستحقاقها للقب، إذ قال في لقاء تلفزيوني (الثلاثاء): «اغسلي وجهك وارجعي نتحاور»، فما كان منها إلا تلبية طلبه بكل ثقة ومسحت المساحيق عن وجهها، ما أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل بين من يرى أن يارجان شجاعة وواثقة بنفسها ما دفعها لإزالة الماكياج فورا ودون تفكير، فيما رأى آخرون أن قصة المساحيق صارت موضة قديمة مع ظهور بوتوكس وفيلر وغيرها، إذ تضفي جمالا على النساء دون مكياج. أما يارجان فعلقت: «حتى بعدما أزلت المساحيق شككوا في جمالي»!