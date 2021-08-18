لا تتوقف الشائعات عن ملاحقة الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، إذ تصدر مؤشر البحث «قوقل» خلال الساعات الماضية، إثر أنباء متداولة عن إصابته بفايروس كورونا، وحجره داخل فيلته في الساحل الشمالي بأمر الأطباء الذين منعوا عنه الزيارات. ووفق وسائل إعلام مصرية (الأربعاء)، لا يعاني «الزعيم»، كما يلقبه محبوه، أي أعراض، كما تلقى وأفراد أسرته لقاح فايزر قبل أيام، إلا أن يتواجد حاليا في فيلته برفقة أسرته الصغيرة فقط، ضمن طقوسه التي يتبعها كل عام خلال أشهر الصيف، إذ يعتزل الأضواء ويمنع الزيارات حفاظا على خصوصيته خلال الإجازة، فيما ينفذ الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجميع دون مبالغة أو تهويل.