أعلن علماء جامعة بيرمنغهام -ثانية كبرى مدن إنجلترا- اليوم أنهم طوروا جهازاً لفحص الإصابة بمرض كوفيد-19 أسرع نتيجة من جهاز الفحص الذاتي السريع، وبدقة جهاز فحص PCR. وقالوا إن الجهاز الجديد لفحص كوفيد-19 قد يصبح متاحاً في غضون ثلاثة أشهر فحسب. وأوضحوا أنهم طوروا جهازاً يقوم بتحليل مسحة تؤخذ من الشخص، وتظهر نتيجتها الدقيقة خلال ثلاث دقائق فقط. ويعتبر جهاز الفحص السريع Lateral Flow الأسرع في الأسواق حالياً؛ إذ إن نتجيته تظهر في ظرف نصف ساعة. غير أن نتيجته لا يمكن الاعتماد عليها. ولذلك لا يتم استخدامه للسماح بالسفر الى الخارج. وأشار العلماء البريطانيون الذين طوروا الجهاز الجديد للفحص أن دقته تعادل دقة فحص PCR، الذي تظهر نتيجته عادة خلال يوم كامل. وتؤخذ العينة للجهاز الجديد من الأنف أو الحلق على مسحة طبية يقوم الجهاز بتحليلها لاكتشاف وجود جُزَيْئَات الفايروس. وقال أحد مطوري الفحص الجديد إنه يصلح للمطارات. وأضاف إنه إذا توافر التمويل اللازم فمن الممكن نشر هذا الفحص في مطارات بريطانيا خلال فترة تراوح بين 3 و6 أشهر. وعلى رغم أن مخترعيه لم يحددوا سعراً لتكلفة الفحص بهذا الجهاز، إلا أنهم أكدوا أنه سيكون أقل تكلفة من فحص PCR.