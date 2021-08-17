وقعت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة CNN الأمريكية كلاريسا وورد في مرمى «الكوميكس» الساخرة خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورها بشكل واسع على منصات التواصل، مرتدية ما أسماه المغردون «حجاب طالبان» خلال تغطيتها لتطورات الوضع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان. وشوهدت وورد (الأحد) في تقرير مباشر مرتدية وشاحا أحمر وقميصا يظهر ذراعيها، بينما ظهرت في اليوم التالي بحجاب يبين ملامح الحياة الجديدة. إلا أن وورد (40 عاما) دافعت عن موقفها قائلة على حسابها في «تويتر» (الثلاثاء): «كنت أرتدي غطاء رأس في كابول سابقاً، غير أني غطيت شعري بالكامل وارتديت العباءة.. نعم هناك فرق ولكن ليس بكبير».