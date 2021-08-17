أزاح متحف الشمع «مدام توسو» اللندني الستار (الثلاثاء) عن أول تمثال شمعي لبلقيس فتحي، كأول فنانة عربية تنضم لشخصيات المتحف بفرعه في دبي. وأعربت بلقيس عن سعادتها بالشبه الشديد مع التمثال الذي أتاح لها معانقة نفسها. وعلقت: «فخورة كوني أول فنانة تقف جوار تمثالها في الوجهة الأكثر جاذبية عالميا». وأضافت: «لم أتوقع أن يكون التمثال نابضا بالحياة بأدق التفاصيل التي تحاكي ملامحي ببراعة وترسم شخصيتي بشكل استثنائي». وعن سر اختيارها، قالت مديرة المتحف في دبي ساناز كولسرود: «كونها من أهم أيقونات الموسيقى في المنطقة». وسيفتح المتحف أبوابه قريبا في «سيزرز بالاس دبي» بجزيرة «بلو واترز»، ما يتيح لقاء بلقيس في أي وقت.