أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا أمنيا عالي الخطورة من ثغرات في متصفح «قوقل كروم». وقال المركز التابع للهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني على حسابه في «تويتر» (الثلاثاء): «أصدرت شركة قوقل تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات الخطيرة في متصفحها كروم، في إصدار سطح المكتب للأجهزة العاملة بأنظمة (ويندوز، وماك، ولينوكس) يمكنها أن تمثل تهديدا، إذ تسمح للهاكرز باستغلالها لزراعة برمجيات خبيثة على الأجهزة المستهدفة». وأوصى المركز بتحديث المتصفح عبر فتحه والذهاب إلى أعلى يسار الشاشة ونقر المزيد والضغط على «المساعدة» ثم أيقونة معلومات حول «كروم»، والبحث عن التحديثات ليقوم المتصفح بتنزيلها تلقائيا، ومن ثم إعادة تشغيله.