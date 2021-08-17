أكد المستشار بالديوان الملكي مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، استقرار حالة الطفلة اليمنية (عائشة) بعد 12 يوما من فصل التوأم الطفيلي، فيما غادرت العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي، وبدأت الرضاعة والتفاعل مع والديها، وتم وضع جبيرة لتثبيت الحوض لضمان استقراره وممارسة حياتها مستقبلا بشكل طبيعي. وأفاد الربيعة أنه سيتم إقفال فتحة الإخراج في جدار البطن والعلاج الطبيعي والتأهيل في الأسابيع القادمة، ما يمكنها من العودة لليمن برفقة والديها خلال شهرين. يذكر أن القيادة الرشيدة وجهت بنقل التوأم الطفيلي من محافظة المهرة إلى السعودية لتلقي العلاج، وتكللت عملية الفصل بالنجاح.