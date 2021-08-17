سجلت موسوعة غينيس المعمرة الأمريكية إديث مورواي كأكبر رافعة أثقال تنافسية بالعالم، بعد نجاحها في حمل أكثر من 150 رطلا، عقب احتفالها بيوم ميلادها الـ100 بـ48 ساعة. ووفق صحيفة «نيويورك بوست» (الثلاثاء)، كشفت إديث أن سر طول عمرها هو «الضحك وإضحاك من حولي»، وعن أمنيتها علقت باسمة: «لا شيء أجمل من أن أفتح عيني كل صباح وأجد الله منحني يوما آخر للحياة». وسبق لإديث المولودة في حي برونكس بمدينة نيويورك حصد اللقب ذاته عام 2019. وقالت الموسوعة في بيان: «أبهرت القضاة برفعاتها الرشيقة خصوصا أنها بدأت هذه الرياضة بعمر 91، وستنضم لكتاب الأرقام القياسية الـ2022 المنتظر صدوره الشهر القادم».